Pastor é preso acusado de usar hipnose para estuprar fiéis

Autor: Com informações do UOL/sexta-feira, 17/12/2021, 16:23

Sergio foi preso dentro de casa, onde mora com a esposa. O religioso não apresentou qualquer resistência. A polícia recolheu celulares e o computador do criminoso, para perícia.

A situação acabou se espalhando na igreja, o que motivou o relato de outras denunciantes. Uma mulher que procurou a polícia relatou que o pastor sugeriu que ela fizesse a terapia para que a mesma assumisse a liderança do grupo de jovens da congregação. Sob efeito da hipnose, a jovem conta que também sofreu com os abusos sexuais.

O religioso começou a ser investigado após uma das vítimas procurar a polícia e relatar os abusos sofridos. A mulher, que frequentava a Assembleia de Deus de Jardim Primavera, a qual o pastor presidia, relatou que foi convencida pelo pastor a fazer algumas sessões no consultório do religioso. Após a hipnose, a mulher teria sido abusada pelo religioso.

