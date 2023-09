Vendaval com areia e poeira assusta moradores de Uruará (PA); VÍDEO

Registros da ventania em Uruará, no sudoeste paraense. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Ventania durou cerca de 30 minutos e causou estragos em diversos bairros. Uma poeira intensa tomou conta de boa parte da cidade e o centro comercial foi uma das áreas mais atingida, com vários estabelecimentos destelhados.

Um vendaval atingiu a cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. As rajadas velozes e fortes de vento levantaram areia e poeira na cidade, deixando os moradores assustados. Vídeos do momento têm repercutido nas redes sociais nesta semana.

A ventania, registrada na última quarta (13), durou cerca de 30 minutos e causou estragos em diversos bairros, que foram filmados pela população. Uma poeira intensa tomou conta de boa parte da cidade e o centro comercial foi uma das áreas mais atingida, com vários estabelecimentos destelhados.

Um posto de combustíveis que fica localizado na entrada de Uruará, próximo ao trecho urbano da BR-230, a Transamazônica, teve a estrutura arrancada pelos ventos fortes.

Após a ventania veio uma chuva, e os prejuízos fizeram com que casas e outros imóveis precisassem de reparos emergenciais, como a troca de telhas.

Depois do vendaval na área urbana de Uruará, parte da cidade também ficou sem energia elétrica. A interrupção no fornecimento também foi registrada na quinta (14).

Moradores da zona rural também foram afetados com o vendaval ainda na quarta (13). Na vicinal do km 175 sul houve a queda de um poste e várias propriedades ficaram sem energia.

Em nota, a Equatorial Pará, responsável pelo fornecimento do serviço, informou que a falta de energia em Uruará foi provocada pela forte ventania na região. A empresa disse ainda que reforçou a quantidade de equipes pra resolver a situação o mais breve possível. A distribuidora também lamentou o transtorno causado pela falta de energia.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/15:11:42

