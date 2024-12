Vendaval derruba postes de energia na entrada de Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Na tarde deste domingo, 22 de dezembro de 2024, um forte vendaval causou estragos significativos na infraestrutura de energia elétrica em Novo Progresso. Uma sequência de postes foi derrubada na saída da cidade em direção à MT, comprometendo o fornecimento de energia para o município.

Moradores relatam que equipes da concessionária Equatorial estiveram no local, mas, até o momento, não iniciaram os reparos. “Pelo jeito vai demorar”, comentou um morador. A situação deixou diversas áreas da cidade sem luz, e não há previsão oficial para o restabelecimento do serviço.

As autoridades locais ainda não divulgaram informações sobre a extensão dos danos ou sobre possíveis riscos na área atingida. Recomenda-se que a população evite se aproximar do local enquanto os reparos não forem concluídos.

Vendaval derruba postes de energia na entrada de Novo Progresso. Leia mais https://t.co/ZykBE5Nsy4 pic.twitter.com/raGtJSs7rB — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 23, 2024

