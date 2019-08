Vendaval destelha casas, derruba árvores e danifica embarcações em comunidade do Rio Amazonas

Embarcações tombaram durante vendaval na comunidade Pindurí — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fato foi registrado no início da manhã desta terça-feira (6) na comunidade Pindurí. Defesa Civil fará visita aos atingidos na quarta-feira (7).

Um vendaval atingiu a comunidade Pindurí, na região do Rio Amazonas, e causou danos em várias casas e embarcações. Os fortes ventos foram registrados no início da manhã desta terça-feira (6).

De acordo com moradores, além do destelhamento de várias casas e danos a embarcações, inclusive com tombamento no rio, houve registros de árvores de caíram próximos de algumas residências.

O presidente da comunidade entrou em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Santarém no início da tarde. Uma equipe seguirá para Pindurí nesta quarta-feira (7) para fazer o levantamento dos atingidos e providenciar as ações emergenciais.

