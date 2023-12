Vendedor coloca anúncio em carro procurando mulher para casar. (Foto:Arquivo pessoal)

Carlos Antônio Moreira tem 47 anos e disse que não quer passar o Natal sozinho. O anúncio está viralizando nas redes sociais

Quem anda por Vila Velha, na Grande Vitória (ES), pode se deparar com um anúncio no mínimo inusitado. O ambulante Carlos Antônio Moreira colocou um cartaz na traseira do carro procurando uma mulher para casar. E não há muitos pré-requisitos: “pode ser pobre e feia porque eu também sou”.

“Vamos combinar que eu não posso exigir muito porque eu não sou um (Reynaldo) Gianecchini, né?”, explicou o ambulante em conversa com o g1 ES. Carlos diz que está separado há quatro meses. Desde então, garante que não se relacionou com ninguém. E confessa que está um pouco “desesperado” com a ideia de ter que passar o Natal sozinho.

“Tem poucos dias que eu coloquei esse cartaz. É ruim demais passar o Natal sem dar uns beijos, sem alguém do lado. E também é bom ter alguém para te dar um presente, né?”, brincou.

Morador de Vila Velha, Carlos tem 47 anos e vende panos de prato. Outro pré-requisito é que a mulher seja trabalhadora. “Procuro um amor sincero, pode ser de qualquer jeito. O importante é o sentimento e a vontade de construir uma vida juntos, que um faça o outro feliz”, disse.

E, pelo jeito, segundo ele, o anúncio já está surtindo efeito. O ambulante diz que já recebeu mais de 50 ligações de mulheres que viram o cartaz. Mas Carlos ainda não saiu com nenhuma delas. Por enquanto, está conversando com as pretendentes, conhecendo um pouco cada uma delas para ver se encontra a cara-metade. “Estou desesperado, mas tem que ter cuidado. Estou conversando, descobrindo com elas são, um pouco da história delas, o que elas fazem da vida. Tenho que ir com calma para não me machucar”, reforçou.

