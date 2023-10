(Foto:Reprodução) – As fortes chuvas que caíram nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, em Novo Progresso também deixaram estragos na fazenda do Zé Santana, na vicinal Sarandi, distante aproximadamente 45 km de Novo Progresso.

A ventania decorrente da tempestade derrubou fios de energia, que caíram em cima de uma cerca próxima ao local onde ficam os animais da fazenda. 21 cabeças de gado, bezerros e vacas com cria, morreram eletrocutados (veja o vídeo abaixo). [Clique AQUI e assista no YouTube]

Um vídeo gravado por um morador que passou pelo local mostra a cena após a chuva passar na fazenda. É possível ver diversos animais mortos, deitados ao lado da cerca. De acordo com o dono da propriedade rural, os animais estavam próximos se abrigando da chuva quando houve a queda da fiação, causando o choque elétrico.

Ventania derruba rede de energia elétrica na área rural e animais são mortos eletrocutados em Fazenda de Novo Progresso-PA

Ainda segundo o proprietário, um veterinário foi chamado até a fazenda para tirar fotos e realizar um laudo para pedir ressarcimento à empresa concessionária de energia no estado. Eles calculam que o prejuízo seja em torno de R$ 100 mil.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/07:30:38

