Vereador de Alta Floresta é denunciado por violência doméstica após tentar enforcar namorada durante discussão

(Foto: Reprodução)- Um caso de violência doméstica chocou a cidade de Alta Floresta neste domingo (02-06), quando uma advogada, companheira do vereador Claudinei, foi agredida após uma discussão em casa. A vítima, que estava há três anos em um relacionamento com o parlamentar, relatou que o crime ocorreu no momento em que ela tentava terminar a relação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de violência doméstica, porém, quando chegaram ao local, o suspeito já havia se ausentado. Foi então que os militares identificaram o agressor como sendo um vereador.

A vítima, relatou aos policiais que vinha enfrentando pressão psicológica do vereador para que sua filha continuasse morando com ele, mesmo após recentemente ter se mudado para a casa do pai. Este fato causou desconforto à advogada. No domingo, ao chegar em casa embriagado, o suspeito teria intensificado as chantagens.

Durante uma discussão, Simone pediu para encerrar o relacionamento e foi para o escritório trabalhar. No entanto, foi surpreendida pelo suspeito, que tentou enforcá-la. A irmã da vítima e a filha do vereador testemunharam a agressão e começaram a gritar, o que fez com que o agressor cessasse o ato.

Com medo, a mulher registrou um boletim de ocorrência e denunciou o vereador. A reportagem tentou contato com o político, porém, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço permanece aberto para esclarecimentos por parte do acusado.

