Ex-BBB Isabelle Nogueira compartilha ensaio com tema indígena

(Foto: Reprodução/Instagram)- A cunhã-poranga do Boi Garantido posou com pinturas de grafismo pelo seu corpo.

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ensaio fotográfico com a temática indígena. A cunhã-poranga do Boi Garantido, posou em meio à vegetação amazônica, com pinturas indígenas pelo seu corpo e o tradicional cocar.

Na legenda das fotos publicadas em suas redes sociais, Isabelle usou a letra de uma toada do Boi Garantido. “Amazonas lendárias, matriarcas da selva. Das noites de lua nas margens do lago dos muiraquitãs. Yaci Uaruá”, escreveu a ex-BBB.

“Na formação dos povos da Amazônia, muitas Amazonas Lendárias lutaram com vigor e coragem para que chegássemos até aqui”, afirmou. “E na festa do povo da floresta – Festival Folclórico de Parintins – bradamos para o mundo, com muito orgulho, a nossa ancestralidade através dos cantos, contos, movimentos, mitos e traços. É tradição, luta e resistência!”, completou a cunhã-poranga.

A ex-BBB, que ficou em terceiro lugar no reality, também aproveitou para explicar o significado dos grafismos indígenas que aparecem em seu corpo nas fotos. “Características de ponta da flecha que indica uma grande reunião, invocando a união e proteção. Pintura do povo indígena kokama”, detalhou Isabelle.





Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/12:46:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...