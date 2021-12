Novo Progresso tem 54% de vacinados com uma dose contra a Covid-19

Profissionais da Saúde e edução foram os primeiros serem vacinados -Início da vacinação em Novo Progresso acontece um fevereiro deste ano. (foto: Divulgação)

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou pelo Hospital Municipal de Novo Progresso. Os primeiros imunizados foram os atendentes da saúde.

A vacina chegou dia 4 de fevereiro de 2021, após os profissionais da saúde terem vacinados, 10 idosos receberam a vacina no dia 9 de fevereiro de 2021.

A escassez da vacina, formou filas nos postos de vacinação no município de Novo Progresso.

As primeiras doses da vacina chegaram no dia 4 de fevereiro de 2021.

A determinação do Governo era para que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente bem como os vigilantes e auxiliares de limpeza fossem os primeiros a receber a vacina.

Conforme orientação da SESPA o público-alvo da primeira fase são os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que atuam nas UTIs, profissionais administrativos que fazem a ficha de atendimento dos pacientes, vigilantes, profissionais de limpeza que trabalham em hospitais e UBSs, servidores do Samu, bombeiros que atendem no pré-hospitalar, profissionais da atenção primária que recebem pacientes com sintomas respiratórios, idosos acima de 80 anos e deficientes que vivem em instituições de acolhimento ou asilos e seus cuidadores, além da população indígena.

Dez meses depois, a cidade alcança nesta semana, o índice de 54% da população adulta vacinada com a primeira dose contra o novo coronavírus. Isso quer dizer que, no município de Novo Progresso com mais de 28 mil habitantes, foram aplicadas, 15.764 (quinze mil setecentos e sessenta e quatro), com uma dose.

Com o esquema vacinal completo, com duas doses são quase 35% da população vacinada, 10.251 (dez mil duzentos e cinquenta e um) número considerado baixo para poder conter o avanço da doença, vai entre 70% a 75% da população vacinada com ao menos duas doses. Com a dose de reforço (terceira dose) são 619 (seiscentos e dezenove) progressenses vacinados. 1.695 (mil seiscentos e noventa e cinco) tomara dose única da JANSSEN.

A cidade de Novo Progresso segue aplicando a dose de reforço e a primeira, e segunda dose para quem for vacinar.

Programação e local

Essa semana apenas no postinho do Setor Industrial e no Dr. Henrique Lima de Meneses no Jardim Planalto.

No horário normal de atendimento: 7 as 11h e de 13 às 17h.

Casos da Doença

Na divulgação do 431° Boletim Epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, mostra que a cidade passa por um pico da covid-19, e que o nível de casos é o maior desde os últimos meses deste ano. De acordo com Boletim, são 49 novos casos nos últimos dois dias. Dois pacientes estão internados.

