Vereador denuncia falta de dinheiro em caixas eletrônicos e critica atendimento em agências bancárias de Itaituba

Nos incisos I, II e II do art. 2°, a lei entende como tempo hábil para atendimento: 30 (trinta) minutos em dias normais; 35 (trinta e cinco) minutos as vésperas a após feriados prolongados; e 40 (quarenta) minutos nos dias de pagamentos de funcionários públicos municipais, estaduais e federais, não podendo ultrapassar esse prazo em hipótese alguma.

Além disso, o vereador também relembrou a existência da Lei Municipal n° 1.789/2005, sancionada pelo então prefeito Roselito Soares, a qual obriga as agências bancárias e demais estabelecimento de créditos de Itaituba a tanto disponibilizar funcionários suficientes no setor de caixas, quanto obedecer limites de tempo para atendimento.

