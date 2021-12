Equatorial emite nota que muda orientação do serviço O800 para atender casos de perigo na rede elétrica

Rede de Energia ( foto: reprodução Internet) – -Após polémica, quando um turista que estava visitando Santarém, no oeste do Pará, no dia 17 de dezembro de 2021, e presenciou um incidente que causou danos à rede de fiação elétrica, no centro comercial da cidade, colocando em risco pedestres e comerciantes da área, a empresa concessionária de energia elétrica no Pará se manifestou por meio de nota, pedindo desculpas pelos transtornos causados ao homem que ligou para o serviço 0800 da Equatorial Energia e não conseguiu informar a situação de perigo porque o atendente exigiu o número de sua unidade consumidora para registrar a ocorrência.

A empresa retrocedeu e emitiu nota, e mudou a versão, pediu desculpas e ainda disse que qualquer pessoa acima de 18 anos pode realizar registros sobre situações inseguras que porventura venham oferecer riscos à população como ocorrências de queimadas por terceiros próximo à rede de energia elétrica. (As informações são do O Estado Net)

Veja a nota na íntegra:

A Equatorial Pará pede desculpas pelos transtornos e informa que qualquer pessoa acima de 18 anos pode realizar registros sobre situações inseguras que provocam riscos à sociedade, como ocorrências de queimadas por terceiros próximo à rede de energia elétrica, acidentes devido ao contato (intervenção) com o sistema elétrico, quebra de poste por acidente de carro, dentre outros.

Para isso é necessário ligar para o 0800 091 0196 e informar o endereço e ponto de referência.

Em casos específicos como o citado, a empresa esclarece que irá reorientar o atendimento, para que todos os casos que ofereçam risco à vida sejam registrados independentes se o cliente ou a pessoa informa ou não a conta contrato.

