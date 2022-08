Vereador é flagrado agredindo mulher no Pará

(Foto:Reprodução) -Francisco Batatinha, segundo vereador mais votado de Garrafão do Norte, chegou a chutar a vitima

De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano.

Francisco Marcolino de Almeida, de 43 anos, conhecido popularmente como “Batatinha”, ex- secretário de saúde e atual vereador do município de Garrafão do Norte, região nordeste do Pará, foi flagrado agredindo pessoas em um bar da cidade após uma tarde de bebedeira.

Segundo a mulher que foi agredida por Batatinha, quando começou uma confusão entre o vereador Batatinha e o cunhado dele, ela pediu para uma amiga filmar a situação. Ao perceber que estava sendo gravado, o parlamentar partiu pra cima da mulher, derrubando e desferindo chutes contra ela.

O caso foi registrado como Lesão corporal dolosa na delegacia de Polícia Civil da cidade.

Procurado pelo DOL, a assessoria do segundo vereador mais votado de Garrafão do Norte informou que o parlamentar não vai se pronunciar sobre o caso e se limitou a dizer que o caso é “um grande mal entendido, onde os fatos são escondidos.” (Com informações do Wesley Rabelo).

