Sucesso de público, mais de 20 mil pessoas passaram pelo 46º Festival Folclórico de Santarém

(Foto:Reprodução) – Durante quatro noites, o 46º Festival Folclórico de Santarém levou à Praça de Eventos, na Av. Anysio Chaves, cores vibrantes, brilho e passos coreografados.

O evento que teve início na quinta-feira, 25, e encerrou no domingo, 28, e foi prestigiado por mais de 20 mil pessoas nas quatro noites, que torceram pelos grupos folclóricos que se apresentaram.

O Festival é uma iniciativa artística e cultural da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), para valorizar as danças típicas e promover entretenimento gratuito e de qualidade à população.

O evento é ainda uma oportunidade para os grupos folclóricos mostrarem o trabalho que fazem. Nesta edição, 29 grupos se apresentaram e disputaram a competição dentro das categorias a que se inscreveram.

A cada noite um corpo de jurados distinto e formado por três pessoas avaliou as apresentações.

Quadrilhas tradicionais

A 1ª noite foi na quinta-feira, 25, com o arrasta-pé das quadrilhas tradicionais. Apresentaram-se a Coração Paraense, Flor do Pará, 5 Aros, Estrela D’alva e Trevo do Amor.

A colocação ficou: 1º lugar – Estrela D’alva / 2º lugar – Trevo do Amor / 3º lugar – Flor do Pará

Carimbó

A 2ª noite ficou por conta do gingado dos grupos de carimbó. Oito grupos se apresentaram: Encanto do Tapajós, Bailado de Carimbó, Mistura de Carimbó, Sedução de Carimbó, Conquista de Carimbó, Carimbó do Pará, Gingado Paraense e Festa de Carimbó.

Os vencedores foram: 1º lugar – Sedução de Carimbó / 2º lugar – Festa de Carimbó / 3º lugar – Carimbó do Pará.

Quadrilhas humorísticas

As quadrilhas humorísticas ‘arrancaram’ a gargalhada do público na 3ª noite do Festival.

Os responsáveis por fazerem o riso ecoar na Praça de Eventos foram Vem Mais Nós, Fuzuê das Laranjeiras, Bofes e Babados, Cruzeiro das Loucas, As Patricinhas do Riso, As Turbinadas da Bebel, Fogo das Atrevidas e Os Indecisos da Roça.

O pódio ficou: 1º lugar – Bofes e Babados / 2º lugar – Turbinadas da Bebel / 3º lugar – Fuzuê das Laranjeiras.

Quadrilhas estilizadas

A 4ª e última noite foi animada pelas quadrilhas estilizadas que preencheram a quadra com um colorido sincronismo.

Apresentaram-se Raiar do Sertão, Aquarela do Brasil, Quadrilheiros Show, Junina Caipira, Big Bem, Explosão Santarena, Explode Coração e Furacão Junino.

Os premiados foram: 1º lugar – Junina Caipira / 2º lugar – Furacão Junino / 3º lugar – Big Ben

Incentivo a cultura

O Festival estava pausado por dois anos devido a pandemia da covid-19 e era aguardado pelo grande público. O retorno ao cenário cultural é um incentivo da Prefeitura para manter as tradições regionais.

A Secretaria Municipal de Cultura organizou e coordenou o evento montando toda a logística de infraestrutura para assegurar a boa realização.

O titular da Semc, Luis Alberto Figueira, reforçou que promover os eventos culturais é fortalecer a arte e contribuir com o turismo local, e citou o Çairé que será realizado daqui a 16 dias.

“O Festival era aguardado pela população e pelos brincantes. Buscamos fomentar a cultura paraense regional em nossa cidade e incentivar os artistas do município. O Festival Folclórico foi um sucesso de realização. É com este mesmo empenho que faremos também o Çairé 2022, a maior manifestação artística-cultural do Oeste do Pará”, reforçou o gestor da Cultura.

Para o prefeito Nélio Aguiar, a valorização da cultura passa pela valorização dos grandes eventos culturais como é o caso do Festival Folclórico. Ele atribui o sucesso de público a organozação do evento e à qualdiade dos grupos que se apresentaram.

“Vamos sempre valorizar a nossa cultura e criar oprtnidades para que nossos artistas e coletivos folclóicos possam mostrar seus talentos. A organização do veento possibilitou isso e o talento de nossos grupos agradou bastante o santareno que foi prestigiar o evento”, disse o gestor municipal, lembrando de que no período de 15 a 19 de setembro será realizado o Çairé 2022, outra grade manifestação cultural de nosso município. (Com informações da Agência Santarém ).

Público vibrou e torceu pelos grupos folclóricos

