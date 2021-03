Mulher é espancada e tem corpo mutilado enquanto ainda agonizava

A vítima teve os lábios arrancados com uma peixeira e ainda foi empalada com um cabo de vassoura – (Foto:Reprodução)

Uma mulher de 37 anos foi vítima de um crime bárbaro que chocou até mesmo os peritos mais experientes e acostumados a lidar com mortes violentas. Nádia Xavier da Silva foi espancada e esfaqueada dezenas de vezes pelo próprio companheiro, o soldador Ramiclid Bruno Alves, 31 anos. Não satisfeito com as agressões cometidas antes de matá-la, ele ainda mutilou o corpo da recepcionista.

O feminicídio ocorreu no último domingo (28), em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O que impressionou quem esteve na cena do crime foram os requintes de extrema perversidade com que Ramiclid pôs fim á vida da companheira. Enquanto ela ainda agonizava com as facadas, o criminoso arrancou os lábios da vítima com uma faca usada para limpar e destrinchar peixes.

Um cabo de vassoura ensanguentado estava ao lado do corpo e suspeita-se que Nádia também teria sido empalada, ou seja, que Ramiclid ainda tenha usado o objeto para literalmente introduzi-lo na vítima. Após assassinar a mulher, o criminoso se enforcou.Segundo um dos peritos que analisaram o local onde o crime aconteceu, havia muitas garrafas de cerveja vazias sobre a mesa.

“Pela dinâmica, eles beberam muito e, logo depois, houve um desentendimento. Ela foi espancada brutalmente em uma área externa, onde havia muito sangue. E também teve o nariz quebrado em razão da violência empregada”, explicou.

Familiares do casal suspeitaram que algo de errado havia acontecido porque nenhum dos dois estava atendendo as chamadas telefônicas e decidiram ir até o local. O cenário, segundo os primeiros policiais que entraram no imóvel, era de terror.

Com informações do portal Metrópoles

