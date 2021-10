Vereador morre em violento acidente entre carro e carreta no Mato Grosso

O acidente foi há pouco, na BR-163, em Mutum, próximo a praça de pedágio (saída para Cuiabá) envolvendo uma carreta Scania 540 branca, placas Brasil, e um veículo Kia Sportage, cinza. O vereador Romeu Belém, 41 anos, que estava no carro, faleceu preso às ferragens. Ele era o único ocupante do veículo.

O carreteiro teve ferimentos e está no hospital. Não foi informado se estaria em estado grave.

Com o violento impacto, o carro saiu da pista e ficou com a frente totalmente destruído. A carreta parou na pista e, parte do cavalo mecânico, na faixa de acostamento. A Politec vai apurar o que causou o acidente. O carro andava sentido Cuiabá e a carreta na direção contrária.

Romeu Franques Belém estava no segundo mandato de vereador em Nova Mutum e era um dos mais atuantes no legislativo. Filiado ao Democratas, teve 685 votos no último pleito. Ele era casado e tinha filhos.

O prefeito Leandro Felix lamentou profundamente a morte de Belém. O secretário de Governo, Ednaldo Nogueira, confirmou que o prefeito vai decretar luto oficial de 3 dias.

Por nota, a câmara de vereadores de Nova Mutum, lamentou a morte do parlamentar. “Neste momento de perda, lembramos de todo o trabalho desenvolvido por ele em favor da nossa sociedade e extremamos nossos votos de pesar e estima a todos os familiares e amigos”.

O local do velório ainda será decidido.

