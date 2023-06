Homem é executado com mais de 15 tiros na rua onde morava

A vítima estava na esquina de sua residência quando um veículo de cor preta parou nas proximidades. Os ocupantes desembarcaram do carro e começaram a disparar contra o homem, que morreu no local.

Na noite desta quarta-feira (14), André Aquino de Almeida, de 33 anos, foi vítima de uma execução a tiros em Manaus (AM). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava na esquina de sua residência quando um veículo de cor preta parou nas proximidades. Os ocupantes desembarcaram do carro e começaram a disparar contra André. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele correu, mas foi atingido pelos disparos e caiu poucos metros de sua casa, já sem vida.

A perícia criminal constatou que a vítima foi atingida por mais de 15 tiros em seu corpo. A PM realizou uma perseguição ao veículo dos criminosos, mas, devido ao trânsito intenso, os assassinos conseguiram escapar.

Familiares relataram que André trabalhava como taxista, mas não estava em horário de expediente no momento do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para investigação. As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias desse homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.

