Vereador Silvano Oliveira diz que policial não é servidor público

O caso ocorreu na manhã deste sábado, no conjunto Eduardo Angelim. Silvano percebeu que um homem estava sendo assaltado por dois criminosos armados. Colocaram a vítima dentro do carro.

Há, juridicamente, discussões sobre policiais militares serem servidores públicos “comuns”. Isso porque possuem estatuto próprio. Mas o termo servidor público serve para designar todo empregado do poder público, pago com dinheiro de impostos, desempenhando uma atividade pública.

Sim, o parlamentar está bem após intervir a um assalto em andamento. Só que a declaração acabou chamando mais atenção do que o relato da ação em si. A vítima do crime também. Os bandidos ainda não foram capturados.

Policiais da Rotam atenderam ao chamado do vereador na busca pela dupla de assaltantes (FOTO:Reprodução / Facebook do vereador Silvano Oliveira)

