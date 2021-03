Vereadores querem hospital de campanha na escola tecnológica em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme divulgado em nossas redes sociais, https://fb.watch/4jyvIQvBEX/ , foi protocolado junto ao Poder Executivo um ofício assinado pelos vereadores da Câmara Municipal de Novo Progresso-PA, solicitando a implantação de um Hospital de Campanha no município. Os vereadores estão preocupados com o agravamento dos casos se COVID-19 na cidade, com isto a super lotação de leitos, na rede pública e privada de Novo Progresso.

