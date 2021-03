Escola do Distrito do Mil terá saguão reformado

(Foto:Reprodução Facebook)- O Prefeito Gelson Dill (MDB) assinou ordem de serviço para Reforma do saguão da Escola Municipal Ivania Romio Callegaro no Distrito do Mil.

Nessa Quarta-feira(18), a Prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a assinatura da ordem de serviço para Reforma do saguão da Escola Municipal Ivania Romio Callegaro no Distrito do Mil.

Além do prefeito, Gelson Dill, estiveram presentes a secretária de educação,(Ires Melman),a Vereadora Adriana Manfroi, e o Presidente da comunidade, João Roberto.

A obra vai beneficiar, alunos e toda a comunidade local. O prazo de execução da reforma é de 60 Dias.

“É motivo de alegria assinar essa ordem de serviço. Esta obra é aguardada pela comunidade, e agora terá um investimento merecido para melhorar o atendimento às nossas crianças e aos profissionais da educação”, disse o Prefeito Gelson Dill.

