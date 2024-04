Verme é achado vivo e escondido por dois anos dentro do olho de mulher

(Foto: © Shutterstock)- Durante o exame, os médicos notaram que o caroço se mexia, revelando a presença de um parasita vivo.

Um relato médico chocante publicado na revista JAMA Ophthalmology descreve a descoberta de um verme de 1,2 cm dentro do olho de uma mulher de 28 anos no Congo. Sem dor aparente, a paciente procurou atendimento médico para investigar um caroço que crescia em seu olho nos últimos dois anos. Durante o exame, os médicos notaram que o caroço se mexia, revelando a presença de um parasita vivo.

O diagnóstico oficial foi de pentastomíase, uma infecção ocular rara causada por um parasita que coloca seus ovos em cobras. A maioria das infecções humanas ocorre em regiões tropicais e subtropicais, e na África e Ásia, a doença é frequentemente causada por espécies do gênero Armillifer.

Esses parasitas dependem de cobras para completar seu ciclo de vida, depositando seus ovos nas vias respiratórias dos répteis. Os vermes podem ser transmitidos aos humanos através da ingestão de alimentos ou água contaminados com os ovos, ou pelo contato direto com cobras infectadas.

Embora a mulher relatasse nunca ter tocado ou consumido carne de cobra, ela frequentemente ingeria carne de crocodilo. Segundo os médicos, “nenhum caso de infecção ocular por Armillifer foi relatado em indivíduos que comem carne de crocodilo”, mas crocodilos também podem ser hospedeiros desses parasitas.

O estudo destaca que as infecções por Armillifer em humanos geralmente são assintomáticas e só são descobertas durante procedimentos cirúrgicos realizados por outros motivos. No entanto, em alguns casos, os parasitas podem causar complicações graves, como perfuração de órgãos, reações imunológicas severas e até a morte.

Para prevenir a infecção, os autores recomendam:

– Usar luvas ao lidar com répteis.

– Evitar o consumo indiscriminado de carne desses animais.

– Procurar um oftalmologista imediatamente se notar caroços persistentes perto dos olhos.

O tratamento da pentastomíase consiste na remoção cirúrgica dos parasitas.

Fonte: Notícias ao Minuto Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/16:17:38

