Vice-governador de MT é acusado de agressão por ex-mulher

Pouco depois, Pivetta pediu o divórcio, concedido pelo TJ-MT (Tribunal de Justiça do Mato Grosso). A Justiça determinou que o vice-governador pague uma pensão de R$ 10.000 à ex-mulher. Além disso, ele deve cumprir medida protetiva e não pode se aproximar ou tentar se comunicar. Para a defesa de Viviane, ela é vítima não só de violência física como psicológica. Como argumento, os advogados citaram a prisão em flagrante, a escritura pública em que ela muda a versão do caso incentivada pelo político e um boletim de ocorrência em que ela cita uma tentativa de reaproximação dele.

À reportagem, Viviane afirmou que não estava embriagada, só tomou um indutor de sono, e que o que está escrito no documento que ela assinou é mentira. Viviane contou ter sido convencida a assinar pois, de acordo com o ex-marido, isso era preciso para ele não fosse condenado.

Em seu depoimento ao delegado e aos jornalistas, no entanto, Viviane confirmou as agressões que havia relatado anteriormente. Pivetta foi preso em flagrante e pagou fiança para poder ir para a casa.

De acordo com a versão do vice-governador, a sua ex-mulher apareceu em Itapema sem avisar. Ela o teria agredido verbal e fisicamente e ele apenas se defendeu.

Viviane contou ao Fantástico que o casal brigou durante uma viagem a Itapema, em Santa Catarina, em 7 de julho. Depois da discussão, ela teria se trancado no quarto de hóspede e tomado remédios para dormir. Segundo Viviane, Pivetta a convenceu a sair do quarto para rezarem juntos e a agrediu.

