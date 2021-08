Empresária destrói Hilux do marido após descobrir traição: “perdi a cabeça”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Muitos irão me julgar pelo que eu fiz, lamento muito, irei arcar com os prejuízos e danos. Enfim, em poucas palavras, peço perdão.”

Já no outro vídeo, a empresária entra em seu carro e bate várias vezes na lateral da Hilux de seu marido. A mulher seria proprietária de uma loja de celulares no município e usou as redes sociais para emitir uma nota e se manifestar sobre o ocorrido, assumindo seus erros e pedindo desculpas.

No primeiro vídeo é possível ver o casal discutindo. Um rapaz ainda tenta acalmar os ânimos, mas a mulher perde o controle e começa a agredir seu marido. Ela, então, parte para cima do homem e dá vários tapas, enquanto grita: “Seu desgraçado. Você mentiu pra mim”.

Mulher bateu no marido e em sua caminhonete após descobrir traição Dois vídeos viralizaram nas redes sociais neste sábado (21) após mostrar uma empresária pegando a sua SUV Hyundai e batendo na Hilux do seu marido, após briga por conta de uma traição. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (20), em um posto de gasolina em Sinop (500 km de Cuiabá).

