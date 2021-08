Homem que foi preso em Novo Progresso acusado de matar a companheira é condenado a mais de 22 anos de prisão em Santa Catarina

Marido que matou a companheira é condenado a mais de 22 anos de prisão em São Miguel do Oeste (SC)(Foto:Reprodução)

Réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) obteve a condenação de um homem que matou a esposa para evitar que ela contasse que o viu cometer um homicídio.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Oeste seguiu o entendimento do MPSC e condenou o réu a 22 anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio com três qualificadoras: feminicídio – quando é praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra mulher; por motivo fútil; e com uso de meios que dificultaram a defesa da vítima.

Leia mais:Acusado de feminicidio preso em Novo Progresso vai a Júri popular em Santa Catarina

A mulher foi vista com vida pela última vez em um jantar com amigos e familiares em São Miguel do Oeste, na noite do crime. O réu e a vítima saíram do local no início da madrugada.

O homem a levou para uma região afastada, no interior do município de Barra Bonita. Segundo a versão do réu, ele estrangulou a vítima até morte. Mas os laudos periciais não conseguiram determinar a causa da morte, em decorrência do estado avançado de decomposição do corpo.

Após matar a mulher, o réu voltou até a casa onde morava em Dionísio Cerqueira, pegou todos os seus pertences e fugiu.

A mulher foi dada como desaparecida pela família e polícia. O crime ocorreu na madrugada de 17 de março de 2019 e o corpo da vítima só foi encontrado em 4 de abril, em avançado estado avançado de decomposição.

A tese apresentada pela defesa do réu foi de que ele a estrangulou durante ato sexual, acreditando que não iria matá-la. Mas os laudos periciais mostraram que a mulher estava sem o dente incisivo direito, o que demonstrou que a vítima foi agredida antes de ser estrangulada, como sustentou a Promotora de Justiça Fernanda Silva Villela Vasconcellos.

As investigações utilizaram os registros telefônicos e a movimentação do cartão de débito do réu para localizá-lo. O homem foi preso no município de Novo Progresso, no estado do Pará, em 30 de agosto de 2019.

Conforme a denúncia da 4º Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel do Oeste, o crime é um feminicídio porque o réu matou a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Segundo os depoimentos, a vítima vivia uma relação abusiva. O réu a ameaçava e praticava violência moral, psicológica e patrimonial contra ela.

O réu estava em prisão preventiva e não poderá recorrer em liberdade. A decisão é passível de recurso.

Por Oeste Mais

20/08/2021 09h18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...