Vice-prefeito de Novo Progresso é diagnosticado com a Covid-19

(Foto:Reprodução)- Marconi da Unika, foi diagnosticado na clinica Sinhá, quando sentiu os primeiros sintomas. De acordo com a informação, vice-prefeito está com quadro leve da doença. Marconi optou em fazer o tratamento na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso. Marconi esta internado no Hospital Santo Anonio em Sinop(MT).

Por orientação médica a esposa do vice-prefeito, mesmo não foi diagnosticada com a doença, também está isolada.

Novo Progresso tem 1.297 casos confirmados e 26 mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com boletim da prefeitura. Em todo o Pará, de acordo com Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), foram registrados 117 novos casos e 11 óbitos nos últimos sete dias, além de 1.402 casos e 29 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará possui, até então, 307.390 recuperados, 51.874 casos descartados e 1.529 casos em análise. Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

