Busca por aeronave com piloto co piloto e passageiro que desapareceu se concentra na área do garimpo Califórnia, no PA

Segundo dia de buscas pelo avião Cessna 210 prefixo PT-IRJ se concentram na área do garimpo Califórnia, no PA — Foto: FAB

Buscas por aeronave de pequeno porte que desapareceu se concentra na área do garimpo Califórnia, no PA

No primeiro dia de buscas, sexta-feira (29), a aeronave SC-105 Amazonas SAR percorreu uma extensa área do município de Alenquer a partir do ponto de decolagem do Cessna 210 de prefixo PT-IRJ.

Foram retomadas na manhã deste sábado (30) as buscas pela aeronave de pequeno porte que desapareceu após decolar do município de Alenquer, oeste do Pará, com destino ao garimpo Califórnia, localizado na região do município de Itaituba, no sudoeste paraense, quinta-feira (28), por volta das 12h.

As buscas, de acordo com o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ), unidade da Força Aérea Brasileira responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, os trabalhos hoje estão concentrados na área do garimpo Califórnia. A informação foi repassada por um tenente da FAB ao proprietário da aeronave, Edwaldo Paiva.No primeiro dia de buscas, sexta-feira (29), a aeronave SC-105 Amazonas SAR percorreu uma extensa área do município de Alenquer a partir do ponto de decolagem do Cessna 210 de prefixo PT-IRJ.

O jovem Antônio Sena, o “Toninho Sena”, é quem pilotava o avião Cessna 210. E segundo informações colhidas no local da decolagem, em Alenquer, com ele estariam um co-piloto e um passageiro.

Toninho é filho de Rolene Sena, professora de educação física que por muitos anos trabalhou no Colégio Dom Amando, em Santarém. Atualmente ela mora em Brasília (DF) com outros familiares. Toninho mora em Santarém, onde tem um empreendimento de entretenimento recentemente.

De acordo com a irmã de Toninho, Mariana Sena, a provável área de desaparecimento a aeronave, segundo relatos que chegaram á família do piloto, seria próximo à pista de pouso Anatun.

Aflita por notícias do irmão que faz aniversário neste dia 30, Mariana fez um apelo: “Peço a todas as pessoas que conhecem a região de Alenquer, Monte Alegre, garimpos nessa área, comunidades ribeirinhas, indígenas, garimpeiros, por favor, qualquer relato de avistamento do avião dele é muito precioso para nós. Meu irmão, Toninho, está desaparecido por 30h. Se você tiver qualquer relato, ou contato de alguém que tenha uma informação útil, entre em contato direto comigo pelo (92) 9 8130-6000”.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

30/01/2021 10h09

