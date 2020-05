Vice-Prefeito de Novo Progresso mostra exame negativo para Covid-19

(Foto:Reprodução) – Gelson Dill (MDB) , vice-prefeito de Novo Progresso, revelou que houve uma suspeita inicial em exame feito em Novo Progresso. Dill seguiu para o Estado de Mato Grosso onde fez teste rápido na cidade de Guarantã do Norte apresentou negativo ao Covid-19. Dill seguiu para a cidade de Sinop no Mato Grosso onde fez outro exame e foi diagnosticado como negativo para covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e aproveitou para fazer outros exames onde apresentou suspeita de pneumonia viral.

O Vice-Prefeito enviou os exames para o Jornal Folha do Progresso e disse, “eu tomei e vou continuar tomando todas as medidas para proteger”. Estou fazendo tratamento em uma casa de amigo em Sinop (MT) , estou bem e volto amanhã para Novo Progresso,Concluiu.

Veja o Exame

