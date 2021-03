Homem com facão corre atrás de vereador em Oriximiná, no PA

Homem com facão correu atrás do vereador em Oriximiná — Foto: Cameras de segurança

Ao G1 o vereador Mauro Wanzeller (MDB) contou que estava chegando na casa de um familiar quando foi surpreendido por dois homens que o perseguiram.

Um homem com um facão na mão foi flagrado correndo atrás do vereador Mauro Wanzeller (MDB) em Oriximiná, no oeste do Pará. Câmeras de segurança de uma residências gravaram a cena (assista abaixo).

Ao G1, o vereador contou que estava em ações no município. Mauro Wanzeller fiscalizava obras e atendia chamados de moradores para denunciar a infraestrutura de algumas ruas da cidade.

Após os compromissos, o vereador foi chamado por um familiar para ir até a sua residência. Ao chegar na casa do tio, Mauro Wanzeller foi surpreendido por dois homens que foram para cima dele e do assessor que estava presente.

“Fui visitar o meu tio e quando cheguei na frente da casa dele, fui surpreendido por esses dois elementos, mas graças a Deus conseguimos nos livrar desta emboscada”, contou o vereador.

Nas imagens é possível perceber que os homens passaram e falaram algo ao vereador. Posteriormente um dos homens joga pedras na direção do parlamentar e do assessor. Pelos menos duas pedras são lançadas de acordo com as imagens.

Posteriormente, um dos homens aparece correndo atrás do vereador com um facão. Mauro Wanzeller disse que não sabe o motivo do ataque.

“Fui atacado e ameaçado várias vezes. Parece brincadeira, estamos sendo tolidos de fazer o nosso trabalho. Algumas pessoas querem tolir o nosso trabalho de fiscalizador. Não queremos confusão com ninguém, só queremos trabalhar”, disse Mauro.

A Polícia Militar foi acionada e o vereador foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia de polícia civil do município, o que deverá ser feito na segunda-feira (29).

