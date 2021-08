Fumaça de queimada encobre a cidade de Novo Progresso

(Foto:Adria Karoline -Jornal Folha do Progresso)- Sem previsão de chuva, com temperatura alta, Novo Progresso está encoberta desde o dia 8 de agosto de 2021, por uma nuvem tênue de fumaça, deixando a umidade do ar baixa em nível considerado de emergência para casos de saúde respiratória.

Segundo observadores locais, a fumaça vem das queimadas que atingem regiões próximas, como Altamira,Flona Jamanxim e Castelo de Sonhos.

Informações iniciais indicam que o fogo pode ter destruído pelo menos 5 mil hectares da área de preservação ambiental “Flona Jamanxim”.

Leia também:Para chefe de fiscalização do Ibama, envolvidos no “dia do fogo” se uniram para queimar a floresta

*Em ‘dia do fogo’, sul do PA registra disparo no número de queimadas

*Fumaça de fogo em floresta desmatada encobre distrito de Castelo de Sonhos no Pará

Fuma que encobre região lembra o “Dia do Fogo”.

O Dia do Fogo que virou manchete no mundo teve epicentro das queimadas criminosas que foram manchete no mundo em 2019, continuou em 2020 agora em 2021 deve bater o recorde.

Dois anos após o “Dia do Fogo”, as queimadas avançam em números ainda maiores com o recorde no desmatamento em 2021. Os satélites que monitoram o desmatamento mostraram ainda em maio e junho o tamanho da tragedia. Mostra o que nos moradores aqui na Amazônia, enxergam com os próprios olhos, o avanço no desmatamento é visível em toda região da rodovia Br 163 no Pará.

Fogo

O uso do fogo para queimar floresta desmatada faz parte no processo de forma de pastagem.

De acordo com recentes análises dos focos de calor grande parte das queimadas têm ocorrido em áreas de floresta ou áreas recém-desmatadas. “Isso indica o uso do fogo como parte do processo do desmatamento.

Quando ouvimos sobre fogo na Amazônia, o que exatamente está queimando?

1-Primeiro precisamos diferenciar queimadas de incêndios florestais. A queimada é uma técnica milenar na agricultura familiar com o intuito de limpar áreas para o plantio de lavouras e pastagens. As cinzas contribuem para a fertilidade do solo, num primeiro momento, mas, se usado muitas vezes, o fogo pode empobrecê-lo. Quando ficam fora de controle, queimadas podem se transformar em incêndios. Incêndios devoram paisagens e avançam sem direção. O fogo atinge plantas secas ou mortas, animais que não conseguem escapar e seus abrigos. Os incêndios queimam também plantas vivas, mesmo que ainda estejam verdes e úmidas, como é típico em florestas tropicais como a Amazônia. É um evento raro, mas acontece.

2-As áreas que mais queimam são as áreas de desmatamento, de limpeza de pasto ou de floresta em pé. Nas áreas de desmatamento, o uso do fogo é uma técnica barata para consumir o que a derrubada de árvores deixou para trás: tocos, galhos, árvores. Mas a quantidade de biomassa na Amazônia é tão grande que o fogo muitas vezes precisa ser empregado mais de uma vez para consumir tudo e “limpar” o terreno. Já o fogo para limpeza de pasto possibilita a rebrota do capim e sua renovação. Essa prática tradicional está longe de ser o maior problema na Amazônia — a menos que vire um incêndio florestal ou que ocorra em ambientes naturais, como os lavrados e as campinaranas.

3-Entre 2019 e 2020, sabemos que no sul da Amazônia brasileira, por exemplo, mais da metade das queimadas tiveram relação com a derrubada da floresta. Elas ocorreram, majoritariamente, em áreas de fazendas, assentamentos rurais e florestas que pertencem ao Estado e/ou união, que ainda não têm destinação.(Por:Ludmila Rattis)

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...