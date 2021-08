Vice-presidente Mourão visita Novo Progresso e Prefeito “Gelson Dill” apresenta demandas dos Produtores Rurais

Conforme o documento apresentado ao vice-presidente a redução da Flona Jamanxim é necessidade principal nas demandas do município de Novo Progresso.

Vice-presidente Hamilton Mourão chegou por volta das 14h40mn para cumprir agenda com comando da operação Sumaúma em Novo Progresso. Na oportunidade recebeu o prefeito Gelson Dill (MDB), que aproveitou para protocolar demandas dos produtores rurais do município junto ao vice-presidente.

Mourão não abriu espaço para imprensa e ficou menos de duas horas no solo progressense.

Mourão chegou de Brasília em aeronave presidencial até a base aérea do cachimbo e seguiu de helicóptero até Novo Progresso, onde pousou na base montada pelo Exército Brasileira na sede da APRONOP (Associação dos Produtores Rurais) , local que funciona a operação Sumaúma em Novo Progresso. O vice-presidente cumpriu agenda em Novo Progresso não conversou com a imprensa e produtores se posicionaram com faixas pedindo a redução da Flona Jamanxim. Conforme foi divulgado agenda do dia 17, Mourão retornou para Basse do Cachimbo e seguiu viagem para Altamira onde marcou coletiva com a imprensa para as 11 horas desta quarta-feira 18 de agosto de 2021.

Prefeito apresenta demandas de Novo Progresso vice-presidente

Prefeito Protocola demandas do Município com Vice-presidente da República, Hamilton Mourão

Em visita a Novo Progresso, o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, é recepcionado pelo Prefeito Gelson Dill e recebe em mãos o pedido de agenda para deliberar sobre as demandas dos produtores rurais: regularização fundiária, redefinição da Flona do Jamanxim e alteração do Código Florestal.

Vejam o documento protocolado pelo prefeito Gelson Dill que segundo ele são as demandas de Novo Progresso.

O que seria de praxe foi esquecido pelo prefeito Gelson Dill (MDB) ; não foram apresentadas algumas necessidades do município em relação às áreas de Infraestrutura, Saúde e Mobilidade Urbana.

Conforme o documento a redução da Flona Jamanxim é necessidade principal nas demandas do município de Novo Progresso.

