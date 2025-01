Foto: Reprodução | O Menino foi socorrido, mas acabou morrendo durante esta madrugada.

Um adolescente de 16 anos morreu após levar uma bolada no peito, durante uma partida de futebol realizada na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, em Maués, interior do Amazonas, no domingo (5).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a vítima era goleiro e, ao tentar defender um pênalti, acabou sendo atingido no peito. Após a bolada, o adolescente ficou caído no chão.

De acordo com testemunhas, o menino foi socorrido, mas acabou morrendo durante a madrugada desta segunda-feira (6).

Veja vídeo:

VÍDEO: Adolescente morre após levar bolada no peito durante torneio no AM Leia mais https://t.co/evBm8Uj0pc pic.twitter.com/Qug2GhyVUP — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 7, 2025

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/13:06:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...