Vídeo apavorante: idosa acorda no caixão em seu velório

Dois homens tentam socorrer a idosa. |Foto:Reprodução

Hospital afirmou que mulher morreu de parada cardiorrespiratória, mas funcionários suspeitaram das movimentações no caixão após velório

Uma idosa de 76 anos acordou em um caixão quatro horas após seu próprio velório neste domingo (11), no Equador. O caso é investigado pelas autoridades.

Segundo a imprensa local, Bella Montoya foi internada com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, segundo o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória. Ela, então foi liberada à família para o velório.

Acidentes aéreos: veja histórias incríveis de sobreviventes

De acordo com o filho da idosa, ela chegou a mexer a mão e abrir os olhos no velório, mas ação passou despercebida pelos familiares. Após o fechamento do caixão, a mulher se mexeu, o que chamou a atenção dos funcionários da funerária.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver dois homens socorrendo a idosa. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital que a declarou como morte e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Veja:



Fonte:IG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/09:05:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...