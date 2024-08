VÍDEO: Atletas de time sueco raspam a cabeça para apoiar capitão da equipe com câncer; confira

Jogadores apoiaram colega com câncer (Foto: Reprodução / Twitter / Kalmar AIK FK)

Membros da comissão técnica e jogadores gravaram um vídeo para demonstrar apoio ao companheiro.

Um vídeo do Kalmar AIK FK, time que disputa a quinta divisão do futebol da Suécia, viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas. Nas imagens, os jogadores e membros da comissão técnica do clube aparecem raspando a cabeça em uma demonstração de apoio e homenagem ao capitão do time, o zagueiro Markus Herman, de 25 anos, que foi diagnosticado com câncer. No vídeo, os jogadores sentam em uma cadeira e raspam a própria cabeça. A ação foi compartilhada pelo próprio clube nas redes sociais. “Estamos unidos na luta contra o câncer”, escreveu o Kalmar AIK nas redes sociais.

Markus perdeu os cabelos por conta do tratamento contra a doença.

A cena fica ainda mais comovente, pois no final do vídeo, Markus entra no vestiário da equipe com uma touca na cabeça e se depara com os colegas todos de cabeça raspada. A emoção tomou conta do jogador, que chorou e abraçou os companheiros.

Além disso, um dos atletas tatuou a sigla MHFC, que em tradução livre quer dizer “Markus Herman Fo*e o câncer”.

Markus se divertiu com a frase e o clube tem a usado para arrecadar dinheiro para o tratamento. “Nós somos o Kalmar AIK, um time de futebol que está apoiando nosso companheiro de equipe e melhor amigo Markus, que foi diagnosticado com uma forma muito agressiva de câncer neste verão. Estamos arrecadando fundos para apoiá-lo durante este momento desafiador, esperando facilitar sua vida diária e contribuir para o seu tratamento”, pediu o clube.

Markus é natural da Estônia, mas joga no time sueco. Além de ser jogador de futebol, o atleta também trabalha no mercado financeiro.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/08:19:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...