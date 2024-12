Vídeo: atriz pornô que vive relação trisal revela praticar “sexo técnico” nas gravações

Foto: Reprodução | “Muita coisa ali é técnico, principalmente o sexo. É um trabalho como qualquer outro”, explicou.

Por mais que muitas pessoas conheçam o termo “beijo técnico”, você sabia que também existe o “sexo técnico”? A revelação foi feita pela criadora de conteúdo adulto Debora Peixoto nas redes sociais, após ela ser questionada sobre os bastidores dos vídeos picantes que grava com outros atores pornôs.

De acordo com Debora, o foco das gravações é tornar a cena esteticamente agradável aos fãs – o que pode acabar deixando o prazer em segundo plano, apesar de tudo parecer natural.

“A gente precisa de perfeição para garantir que cada cena fique visualmente atraente”, disse ela. “Não tem como ser algo completamente natural, como muita gente imagina. Por mais que pareça muito real, às vezes é técnico sim”.

“Muita coisa ali é técnico, principalmente o sexo. É um trabalho como qualquer outro”, adicionou. Assista:

