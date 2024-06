Lula diz que bilionários constroem foguetes para fugir de trabalhadores: “Um planeta melhor”

(Foto: Reprodução)- Crítica foi feita durante seu discurso na 112ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça. Lula comentou sobre bilionários que possuem programas espaciais próprios e insinuou que eles querem deixar o planeta para não conviver com seus trabalhadores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma crítica velada ao empresário Elon Musk durante seu discurso na 112ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça. Lula comentou sobre bilionários que possuem programas espaciais próprios e insinuou que eles querem deixar o planeta para não conviver com seus trabalhadores.

“A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente, tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pelas riquezas deles. Não precisamos buscar soluções em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado”, declarou Lula.

Ele defendeu a taxação dos super-ricos e destacou que o Brasil está impulsionando essa proposta no G20. “Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3.000 pessoas que detêm quase US$ 15 trilhões em patrimônio”, afirmou.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) omitiu parte da fala de Lula na transcrição oficial. A versão divulgada pela Secom apenas menciona: “A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Não precisamos buscar soluções em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado.”

