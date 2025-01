VÍDEO: Homens são flagrados fazendo sexo ao lado de clube do TCU, em Brasília

Casal fazendo sexo ao lado da guarita de entrada da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), em Brasília. Foto: Reprodução

Dois homens foram flagrados fazendo sexo ao ar livre no Setor de Clubes Esportivos Sul, ao lado da guarita de entrada da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), em Brasília. O caso ocorreu no último dia 1.

O ato foi registrado por uma pessoa de dentro de um carro. O episódio ocorreu enquanto outras pessoas passavam pelo local.

Nas imagens, um dos envolvidos aparece masturbando o companheiro. Em seguida, o casal usa o capô de um carro estacionado ao lado para finalizar o ato.

Segundo o Código Penal brasileiro, praticar sexo em público é crime, enquadrado no artigo 233, que se refere à pratica de ato obsceno.

Veja o vídeo:

⏯️ Réveillon da sacanagem tem “macetada no capô” ao lado de clube do TCU Nas primeiras horas de 1º de janeiro, com o dia já claro, dois homens foram flagrados ignorando os riscos e cedendo aos desejos carnais Leia na coluna de @carloscarone78 : https://t.co/F6bivBPozM pic.twitter.com/eRZbpLenC7 — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2025

Fonte: Portal Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/11:26:28

