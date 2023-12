VÍDEO: Bolsonarista surta com Dino e se voluntaria a ser homem-bomba pra explodir STF

“Eu me proponho a servir de bomba humana”, diz o extremista identificado como Luiz Antônio, que defende Bolsonaro: “Não vou aceitar um presidente íntegro, honesto, sendo preso”.

A vitória de Flávio Dino e do governo Lula no Senado, que ratificou a indicação do ministro da Justiça para ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), causou um surto coletivo de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro (PL) nas redes, que agora se voluntariam para promover uma guerra à suprema corte do país.

Sem o mínimo de vergonha e de percepção do crime que está cometendo, um bolsonarista que se identificou como Luiz Antônio se colocou à disposição para servir de “bomba humana” para explodir o STF.

“Meu nome é Luiz Antônio, tenho quase 60 anos de idade, fui cabo temporário na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Estou aqui fazendo um pacto. Se prenderem Jair Messias Bolsonaro, eu me ofereço como bomba humana. Adentro o STF, explodo e morro com aqueles filhas da puta todos, com aqueles bandidos todos. Se quiserem me prender, me levar pra Papuda, estou nem aí. Vou ser preso homem, mas não moleque, safado, como tem sido o povo. Povo Marica”, diz o bolsonarista.

Ecoando o desespero e o ódio dos aliados de Jair Bolsonaro, Luiz Antônio diz que não aceitará um “presidente íntegro, honesto, sendo preso”, já prevendo o futuro de seu “mito”.

“Se quiser, é só puxar, que no meu cadastro tem meu CPF. Eu me proponho a servir de bomba humana, do que quiser, mas eu adentro o STF, adentro um daqueles ministérios e explodo lá dentro. Não vou aceitar um presidente íntegro, honesto, sendo preso”, emenda.

“Então, narcotraficantes. Vai mandar me prender? Vai levar pra Papuda? Já tenho cinquenta e tal mesmo. Se eu ficar até 70 preso lá vai ser glória. Se não, me mata igual mataram o patriota e já mataram outros. Eu me proponho, como brasileiro, se prenderem o nosso presidente, eu me ofereço como homem-bomba”, enfatizou o homem, totalmente descontrolado.

Assista:

ATENÇÃO: bolsonarista radical está ameaçando se transformar em HOMEM-BOMBA PARA EXPLODIR O STF. Segundo ele, o Alexandre de Moraes vai para o inferno junto com ele. Completamente alterado, o homem ainda ameaçou fazer um atentado no senado, além de xingar o presidente Lula e a… pic.twitter.com/U02ELMnHci — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) December 14, 2023

