VÍDEO: Burro vira líder de matilha de veados após ficar desaparecido por 5 anos

Em vídeo que viralizou nas redes sociais Diesel aparece transitando como o líder da matilha em meio aos cervos (Foto: Reprodução/Vídeo)

O animal foi localizado neste ano pelo atleta de triatlo Max Fennell. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Após passar cinco anos desaparecido, um burro foi encontrado junto a uma matilha de veados em região da Califórnia, nos Estados Unidos. O animal foi localizado em março deste ano, pelo atleta de triatlo Max Fennell, durante uma viagem de caça em Auburn.

Segundo Dave e Terri Drewry, donos do animal, o burro, que atende pelo nome Diesel, fugiu após ser assustado por um leão da montanha durante um passeio que a família realizava pela região.A família chegou a realizar buscas, mas não conseguiram localizar o animal e acabaram desistindo. Em vídeo publicado por Fennell, que viralizou nas redes sociais, Diesel aparece transitando como o líder da matilha em meio aos cervos. Assista:

“Provavelmente uma das minhas viagens de caça mais selvagens até hoje. Encontrei uma matilha de veados que adotou um burro. Não consigo parar de ver isso e estou surpreso de que o burro pareça feliz e saudável!”, comentou o atleta em legenda da publicação.

Em entrevista, Max Fennell afirmou que o burro não foi apenas integrado ao grupo, mas assumiu uma posição de destaque na matilha. As autoridades locais acreditam que ele teria matado um leão da montanha na região, já que se supõe que o felino foi atacado por um animal com cascos.

Fonte: O Liberal

