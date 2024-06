Bebida alcoólica misturada com metanol mata 31 pessoas, veja

(Foto: Reprodução/ freepik)- De acordo com informações da imprensa indiana, cerca de 100 pessoas passaram mal e outras 60 foram hospitalizadas no estado de Tamil Nadu.

Na manhã desta quinta-feira (20), autoridades da Índia informaram que pelo menos 31 pessoas morreram e cerca de 60 precisaram de atendimento médico após ingerirem uma bebida alcoólica adulterada em um bar do país.

De acordo com informações da imprensa indiana, cerca de 100 pessoas passaram mal e outras 60 foram hospitalizadas no estado de Tamil Nadu. Na última hora o número de pessoas em estado crítico dobrou.

O ministro-chefe de Tamil Nadu, M. K. Stalin, se pronunciou nas redes sociais e informou que os suspeitos envolvidos no caso foram presos, incluindo um homem que estava vendendo a bebida. Autoridades também apreenderam 200 litros de bebida alcoólica misturada com metanol.

“Esses crimes que arruínam a sociedade serão reprimidos com mão de ferro”, disse o ministro. Os servidores que não conseguiram impedir o incidente também serão punidos, sendo que 10 já foram afastados de suas atividades. Apesar de surpreendente, é muito comum as pessoas morrerem pelo consumo de bebidas alcoólicas produzidas ilegalmente na Índia. Muitos produtos são fabricados com substâncias químicas impróprias, como pesticidas, para aumentar a potência.

As vítimas mais frequentes desse comércio ilegal é a população mais carente do país, que consegue pagar mais barato por elas, pelo fato dos contrabandistas não pagarem impostos e, assim, conseguirem vender por preços mais baixos que o normal.

No ano de 2022, mais de 30 pessoas morreram no país após terem consumido bebidas contaminadas vendidas sem autorização. Já em 2020, ao menos 120 pessoas morreram depois de ingerirem bebidas não registradas.

