Homem caiu de uma tirolesa durante um curso de brigadista realizado no Setor Comercial Sul, em Brasília, no dia 27 de janeiro

Um homem caiu de uma tirolesa durante um curso de brigadista realizado no Setor Comercial Sul, em Brasília. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi socorrida queixando-se de dores no braço esquerdo, nas costelas do lado esquerdo do corpo e com um corte no supercílio.

Vídeo: cabo rompe e aluno cai de tirolesa durante curso de brigadista.

Imagens de outros alunos capturaram o momento do acidente. A situação ganhou repercussão nos últimos dias. Após a queda, o homem foi socorrido consciente e orientado. Ele foi levado ao Hospital de Base.

Quando o resgate chegou ao local, os próprios brigadistas estavam fazendo o primeiro atendimento. A escola Oficial Alpha-Resgate, responsável pelo curso, se manifestou sobre o acidente nas redes sociais e informou que prestou todo o apoio necessário ao aluno. “O cabo tinha uma resistência de mais de 1.000kg. Então, não sabemos explicar como ele se rompeu”, afirmou um dos representantes do local.

