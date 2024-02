Azul inaugura rota direta entre o Distrito Federal e o Pará

A Azul inicia nova rota entre Brasília, no Distrito Federal, e Belém, no Pará. Com início previsto para 19 de fevereiro, a operação visa atender à crescente demanda por viagens entre duas importantes o Centro-oeste e a região Norte do país.

Operando voos diários com aeronaves Embraer E2, esta nova rota oferecerá uma capacidade de 1 mil assentos por semana. Com horários convenientes, os voos partirão de Brasília às 22h50, chegando a Belém às 01h05, e partirão de Belém às 03h15, chegando à capital federal às 05h35.

“Ao lançar esta nova rota entre Brasília e Belém, estamos fortalecendo nossa presença no mercado nacional e proporcionando aos Clientes uma opção conveniente e direta para viajar entre estas duas importantes cidades”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas.

Além de atender à demanda corporativa, esta rota visa facilitar o acesso dos Clientes a ambas as regiões, proporcionando uma conexão rápida e eficiente. “Com a nova rota, reforçamos o nosso compromisso em oferecer uma experiência de viagem de qualidade e diferenciada”, complementa o executivo.

As vendas para esta nova rota já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras. Para mais informações sobre horários de voos e reservas, acesse nosso site: https://www.voeazul.com.br/br/pt/home.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2024/10:10:08

