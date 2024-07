VÍDEO: Calma de motorista prestes a ser atingido por caminhão na contramão em MG viraliza

Motorista quase foi atingindo por caminhão na contramão (Foto: Reprodução)

Um motorista filmou, nessa quinta-feira (4), o momento em que um caminhão quase o atinge na contramão quando fugia de uma perseguição policial. O destaque vai para a calma do condutor durante o ocorrido na rodovia MGC-135, em Engenheiro Navarro, na região Norte de Minas Gerais. “É rapaz, agora fu***. O desgraçado veio em cima de mim… Cê tá doido! Cê tá maluco!”, diz, tranquilamente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os policiais receberam a informação de que um caminhão havia sido furtado em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, no mesmo dia.

A corporação viu o veículo na altura do KM 435 de Engenheiro Navarro e deu ordem de parada obrigatória ao motorista, que desrespeitou o pedido.

Começou, então, uma intensa perseguição policial. O condutor, de maneira imprudente e perigosa, conduzia o caminhão em alta velocidade pela rodovia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, diversas vezes o autor efetuou ultrapassagens proibidas, forçou passagens entre veículos e andou muitas vezes pela contramão de direção.

Suspeito abandonou veículo e fugiu para mata

Após cerca de 33 km, em uma operação de cerco/bloqueio, o motorista suspeito atingiu uma viatura da PMR intencionalmente.

Os militares atiraram para tentar impedir que o suspeito continuasse. Por fim, na altura do km 402 em Bocaiúva, também na região Norte, o homem abandonou o veículo e seguiu para uma área de mata.

A polícia apreendeu o caminhão, mas até o momento não encontrou o suspeito. Veja o vídeo do momento em que o suspeito tentou furar o bloqueio da PMR:

