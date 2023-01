Veja a lista com 412 pessoas presas no sistema penitenciário do DF por atos golpistas em Brasília

Polícia e Exército se concentram na frente do QG do Exército para desmobilizar acampamento – (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) –

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou uma lista com 412 pessoas, que foram presas em acampamentos e nos atos golpistas que culminaram com a invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). O Jornal Folha do Progresso está acompanhando os desdobramentos das prisões que passam de 1200 (mil e duzentos), segundo a PF.

Na primeira lista traz nomes de 158 homens estão presos no Centro de Detenção Provisória II enquanto as mulheres estão na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, “devido ao alto número de prisões, não é possível que a Gerências de Atendimento aos Internos – Geaits das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas”.

Ainda há centenas de pessoas que estão temporariamente acomodados na Academia Nacional de Polícia. Portanto o número de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal deve aumentar.

No total, foram presas mais de 1.200 pessoas entre domingo e segunda-feira, no Distrito Federal.

Clique e Veja aqui a lista de 412 presos, que já se encontram no sistema penitenciário, divulgada pelo governo do Distrito Federal.

