VÍDEO: Câmeras flagram furto de motocicleta em frente a hotel em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na madrugada desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, um furto de motocicleta foi registrado em frente a um hotel na avenida Dr. Isaías Antunes Pinheiro, bairro Santa Luzia, em Novo Progresso.

Imagens de segurança mostram um homem sentado em um banco na frente do estabelecimento. Pouco depois, ele se levanta, observa o movimento e, ao notar a ausência de testemunhas, sobe em uma Honda Fan 150 preta estacionada e foge do local.

Populares que tenham informações sobre o paradeiro do veículo ou o autor do crime podem entrar em contato com autoridades de forma anônima.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/12:20:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com