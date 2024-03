(Foto: Reprodução)- Um trágico incidente abalou a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando um caminhão que transportava combustível capotou e pegou fogo na região de Goiânia, Nordeste. O acidente resultou na morte do motorista, que foi carbonizado pelas chamas.

Além da perda do condutor, o fogo também se espalhou para algumas casas próximas, causando danos materiais significativos e deixando moradores em estado de choque. A situação foi agravada pelo risco iminente de explosões decorrentes do vazamento de combustível.

Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, e equipes de bombeiros trabalharam arduamente para controlar o incêndio e prestar socorro às vítimas. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave, e foram encaminhadas para hospitais da região para receberem tratamento médico adequado.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente e avaliando os danos causados pelo incêndio. Medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança da área afetada e prevenir que situações semelhantes ocorram no futuro.

Este triste episódio serve como um lembrete da importância da precaução e da segurança no transporte de materiais inflamáveis, bem como da prontidão das equipes de emergência para responder a situações de crise e proteger a comunidade.

ASSISTA O VÍDEO:

Caminhão capota e pega fogo: Motorista morre carbonizado e sete pessoas ficam feridas.

— Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 14, 2024

Fonte: ACG News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/19:08:48

