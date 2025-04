Confusão em avião termina com dois expulsos de voo em Guarulhos — Foto: Reprodução

Segundo relatos, uma mulher se irritou com o atraso na decolagem e, ao tentar entrar na cabine para questionar os pilotos, começou um tumulto. A companhia disse que a aeronave voltou ao portão de embarque por ‘problema de segurança’.

Uma confusão a bordo de um voo que partia do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU), com destino a Nova York causou o retorno da aeronave ao portão de embarque na última quinta-feira (24) e terminou com dois passageiros expulsos.

Segundo relatos, uma mulher brasileira se irritou com o atraso na decolagem e, ao tentar entrar na cabine para questionar os pilotos, iniciou um tumulto.

Em um vídeo do momento, é possível ver quando ela é derrubada no corredor da aeronave. Um outro homem, ao perceber a confusão, começa a gritar com ela, com os comissários e com outro passageiro. (Veja abaixo).

VÍDEO: confusão a bordo de avião para NY termina com dois expulsos de voo em Guarulhos Leia mais https://t.co/QPlMQVcm0u pic.twitter.com/8vYAKQQQ4f — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 29, 2025

Ainda segundo os demais ocupantes do voo, a mulher e esse homem foram retirados do avião.

Em nota, a American Airlines confirmou o incidente (confira íntegra abaixo):

“Na quinta-feira, 24 de abril, o voo 950 da American Airlines, com serviço de São Paulo (GRU) para Nova York (JFK), retornou ao portão de embarque antes da partida devido a um problema de segurança a bordo. A segurança de nossos clientes e colaboradores é nossa principal prioridade e agradecemos a compreensão de todos”, informou.

A empresa acrescentou que o avião foi recebido por agentes da Polícia Federal e que o voo decolou novamente à 0h55, horário local.

A AA ainda reforçou que suas Condições de Transporte são projetadas para garantir o bem-estar e a segurança de passageiros e funcionários.

Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais prisões ou acusações relacionadas ao incidente.

Procurada, a PF não se posicionou até a última atualização da reportagem.

O que diz a American Airlines

“Na quinta-feira, 24 de abril, o voo 950 da American Airlines, com conexão de São Paulo (GRU) para Nova York (JFK), retornou ao portão de embarque antes da partida devido a um problema de segurança a bordo. A segurança de nossos clientes e colaboradores é nossa principal prioridade e agradecemos a compreensão. Informações adicionais: A aeronave foi recebida por policiais. O voo decolou novamente à 0h55, horário local. As Condições de Transporte da American Airlines foram elaboradas para garantir a segurança e o bem-estar de todos que viajam conosco, incluindo nossos clientes e colaboradores. Entre em contato com a Polícia Federal no Brasil para obter mais informações”.

Fonte:G1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:37:36

