Namorada de brasileiro seria mentora de atentado: “Mandei um cara para matar Cristina”

Polícia prende Brenda Uliarte, namorada de Fernando Montiel – ( Foto: Reprodução)

Polícia encontrou mensagens comprometedoras no celular de Brenda Uliarte, que está presa

A namorada do brasileiro Fernando Sabag Montiel, preso por tentar tirar a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está sendo investigada como a mentora do atentado.

Segundo reportagem do La Nación, Brenda Uliarte mencionou planos para o assassinato de Kirchner em uma troca de mensagens com uma amiga. O conteúdo foi recuperado pela polícia após análise no celular de Uliarte, que também está presa.

“Mandei um cara para matar Cristina”, escreveu Brenda para a amiga Agustina Díaz dias antes do ataque. Dizendo que seria “libertadora da Argentina”, Brenda afirmou ainda Montiel também estava irritado com a situação do país.

“Eu juro que vou matar. Estou exausta que ela [Cristina] roube e fique impune”, escreveu ainda.

Agustina Díaz, que também segue presa, ainda tentou alertar a amiga sobre as possíveis consequências de um atentado contra a vice-presidente da Argentina. “Eles vão te procurar em todos os lugares se descobrirem que você é cúmplice na morte da vice-presidente”, disse a amiga, ao que Brenda apenas respondeu: “Por isso mandei alguém”.

A namorada do brasileiro também descreveu como tentaria escapar impune do crime. “Se acontecer, vou para outro país e até mudo de identidade. Eu tenho isso pensado (…) Tenho algum dinheiro, conhecidos. Vou embora, mas primeiro quero fazer algo pelo país.”

A polícia também encontrou indícios de uma tentativa anterior contra Kirchner no dia 27 de agosto. Em imagens, Brenda e Montiel aparecem posando com a pistola usada pelo brasileiro no dia 1º de setembro. Na ocasião, ele apontou a arma contra a cabeça de Cristina, mas a pistola falhou. Montiel foi preso no mesmo dia. Três dias depois, a polícia deteve Brenda.

Fonte: Redação Terra publicado por Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com