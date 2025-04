VÍDEO: turista é gravemente ferido por crocodilo após confundi-lo com escultura em zoológico

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (28) no Kabug Mangrove Park and Wetlands, localizado na província de Zamboanga Sibugay.

Um turista de 29 anos ficou gravemente ferido após invadir o recinto de um crocodilo em um zoológico no sul das Filipinas, ao confundir o animal com uma escultura decorativa. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (28) no Kabug Mangrove Park and Wetlands, localizado na província de Zamboanga Sibugay.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, testemunhas relataram que o homem escalou uma cerca de arame e atravessou uma área de água rasa para se aproximar do réptil — uma fêmea de 4,5 metros identificada como Lalay. Ao se posicionar para tirar selfies, o animal atacou violentamente, cravando as presas no braço do visitante.

Em seguida, Lalay agarrou a coxa do turista e realizou o chamado “rolamento da morte” — movimento característico dos crocodilos utilizado para imobilizar ou dilacerar suas presas.

O turista permaneceu agonizando dentro do recinto por cerca de 30 minutos, até que um tratador do zoológico interveio em um ato descrito como heroico. Segundo relatos, o funcionário entrou na área de risco e lançou um bloco de cimento na cabeça do crocodilo, forçando-o a soltar a vítima.

A equipe de emergência improvisou curativos para conter o sangramento dos ferimentos, que atingiram braços e pernas. O homem foi então encaminhado para um hospital da região, onde passou por uma cirurgia e recebeu mais de 50 pontos.

“O turista viu o crocodilo e achou que fosse uma escultura de plástico. Ele escalou a cerca e entrou no recinto, o que é extremamente perigoso”, declarou o sargento Joel Sajolga, da polícia municipal de Siay, em entrevista ao Daily Mail.

Ainda segundo o sargento, havia tratadores presentes no parque no momento do ataque, mas nenhum conseguiu impedir a invasão. A administração do zoológico informou que irá reforçar a segurança e melhorar a sinalização das áreas restritas.

Moradores locais que presenciaram o episódio relataram que o visitante entrou na água com o intuito de posar ao lado do crocodilo. A postura imóvel de Lalay teria contribuído para que o turista acreditasse se tratar de uma peça decorativa.

VÍDEO: turista é gravemente ferido por crocodilo após confundi-lo com escultura em zoológico Leia mais https://t.co/QPlMQVcm0u pic.twitter.com/DLb5x1wVKM — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 29, 2025

Fonte: O globo /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:37:36

