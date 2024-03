VÍDEO | Cuidador tem órgãos genitais quase arrancados por crocodilo

O crocodilo envolvido no incidente é o segundo maior réptil em tamanho e força de mordida do mundo, ficando atrás apenas do crocodilo de água salgada (Foto: Reprodução)

O animal atacou o cuidador durante uma apresentação em um parque temático.

No último domingo (17), um crocodilo de 4,5 metros atacou um cuidador no parque temático Crocodile Creek, localizado na África do Sul. O animal mordeu a perna do homem, causando sérios danos, quase chegando a arrancar seus órgãos genitais, após ser provocado com um pedaço de madeira.

As imagens registradas mostram o momento exato do ataque. O cuidador estava dentro do recinto do animal em Ballito, na província de Kwa-Zulu Natal, e sofreu uma lesão grave na perna. Ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital Victoria para receber pontos.

Segundo o jornal Daily Mail, um membro da equipe do parque afirmou que o cuidador “teve uma lesão grave na perna direita, perto dos órgãos genitais. Se fosse mais um centímetro, suas futuras manifestações poderiam ter sido um pouco agudas”.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, um membro da equipe do parque relatou que o cuidador ” teve uma lesão grave na perna direita, perto dos órgãos genitais. Se fosse mais um centímetro, suas futuras manifestações poderiam ter sido um pouco agudas”.

O crocodilo envolvido no incidente é o segundo maior réptil em tamanho e força de mordida do mundo, ficando atrás apenas do crocodilo de água salgada.

VÍDEO:

A man was seriously injured after he was attacked by a crocodile during a live show at Crocodile Creek in Greylands – KZN Sunday afternoon. pic.twitter.com/Gun9ZXtXb3 — Vehicle Trackers (@VehicleTrackerz) March 18, 2024

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/17:34:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...