Homem é acusado de fraude ao amputar as próprias pernas por seguro de R$ 6,5 milhões

Homem quis fraudar seguro. Ele pediu R$ 6,5 milhões após ter as pernas amputadas, por ter provocado um congelamento de quarto grau. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Investigação descobriu que taiwanês teria mergulhado as pernas em balde de gelo seco para amputar as pernas e obter dinheiro ilícito.

Um taiwanês de 24 anos, de sobrenome Chang, foi acusado de fraude de seguro. Ele pediu o equivalente a R$ 6,5 milhões (ou US$ 1,3 milhão) de seguro após ter as pernas amputadas, como resultado de um congelamento de quarto grau provocado por ele, o que causou necrose óssea e sepse.

O valor total das indenizações seria proveniente de oito apólices (contratos) de seguro diferentes feitas em cinco empresas, noticiou o blog “Page Not Found”, do jornal Extra, com base em informações da revista “Newsweek”.

Para receber as indenizações, Chang alegou ter se ferido enquanto andava de scooter à noite, alegações contestadas por quatro das cinco seguradoras, já que uma delas chegou a desembolsar o equivalente a R$ 35 mil.

Farsa descoberta

A farsa foi descoberta após a investigação do caso confirmar que as temperaturas não estavam frias o suficiente para queimaduras graves. Fotos do hospital também apontaram que Chang apresentava lesões simétricas, o que dificilmente ocorre em situações de congelamento como a alegada por ele.

A polícia também informou ter encontrado um balde com gelo seco usado por Chang e seu cúmplice que o mantiveram amarrado em uma cadeira com as pernas imersas por horas no recipiente contendo a substância.

Ainda de acordo com a investigação, fotos de Chang foram tiradas com as pernas no balde. A motivação para amputar as próprias pernas e receber a indenização, apontou a investigação, seria a de “conseguir dinheiro rapidamente” para fugir de “uma gangue que estaria atrás dele”.Chang, usando próteses, e o comparsa dele, Liao, foram presos e indiciados por fraude.

Brasil

Um estudo recente da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), representante do mercado segurador no Brasil, apontou que as fraudes comprovadas contra as seguradoras somaram R$ 824,9 milhões em 2022, o que representa aproximadamente 16,1% do valor dos sinistros (ocorrência do risco previsto no contrato de seguro que gera a indenização) suspeitos.

De acordo com o levantamento, os pedidos de indenização suspeitos totalizaram 11,4% dos R$ 44,7 bilhões pagos aos clientes, sendo que apenas 16,1% ficaram comprovados como fraude.

América Latina

Na América Latina, as fraudes relacionadas a seguros resultaram em perdas anuais de aproximadamente US$ 50 bilhões, sendo a Argentina o país com maior incidência. Segundo a Fides (Federação Interamericana de Empresas e Seguros), cerca de 45% das contratações no país vizinho apresentam irregularidades.

As fraudes mais comuns são as consideradas de oportunidade, quando o segurado ou beneficiário recebe um valor a que não teria direito ou um valor superior ao devido, como, por exemplo:

fracionar as despesas de saúde para recebimento indevido de reembolso;

entregar veículo segurado para criminoso com objetivo de dar fim ao bem;

receber a indenização do seguro ou até reclamar indenização de bens não existentes em sua residência ou empresa.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/18:59:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...