Queda de avião deixa dois mortos na Califórnia

(Foto: Reprodução) – Imagem de avião na região costeira da Califórnia

Caso está sob investigação e causas do acidente ainda são desconhecidas; monomotor Van’s Aircraft RV-10 tinha quatro lugares

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que um pequeno avião caiu no telhado de um armazém comercial no sul da Califórnia, informou a polícia local nesta quinta-feira, 2. O acidente ocorreu no início da tarde em Fullerton, cidade a cerca de 40 quilômetros de Los Angeles.

A aeronave colidiu com um armazém utilizado por uma fábrica de móveis a menos de dois quilômetros do aeroporto municipal. Cerca de cem pessoas foram evacuadas pela polícia, que isolou a área.

Imagens captadas por uma câmera de segurança próxima e publicadas nas redes sociais mostram o momento em que a pequena aeronave atinge o telhado de uma estrutura comercial perto de um aeroporto local, levantando uma bola de fogo e uma coluna de fumaça.

“Foi muito rápido”, disse um trabalhador do armazém, que se identificou apenas como José, numa entrevista à estação de televisão local KTLA. “Tudo o que ouvimos foi um barulho alto, ‘bum!’, e começamos a correr”, disse Jerome Cruz, que também estava no galpão, à CBS.

As autoridades ainda não divulgaram as identidades das vítimas. Segundo informações da polícia, dez pessoas foram encaminhadas para hospitais da região para atendimento e oito pessoas foram atendidas e liberadas no local.

As causas do incidente, que está sob investigação, são desconhecidas. A Administração Federal de Aviação informou que se tratava de um modelo Van’s Aircraft RV-10, monomotor de quatro lugares.

Em novembro, outra aeronave também caiu na região, deixando duas pessoas feridas. /AFP

Fonte: Terra

